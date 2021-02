Évidemment, la statue est peinte à la main, avec un niveau de détails fou et en résine.

A l'intérieur de l'emblème du chevalier masqué, nous retrouvons une LED qui s'illumine.





La modélisation est folle, avec des détails de maboule mental. Le dos fait penser à un exosquelette, type Dead Space sans les LED

Le visage de casseur de gueule !!

En ce moment, je m'intéresse beaucoup au statue Sideshow et Cie, en particulier l'univers DC et je viens de voir une magnifique statue Batman.Les mesures de la statue son 51 x 29 x 28, pour un poids encore inconnu,ais gageons que celui-ci fera près de 10kg, voire plus.Nous devons ce bijoux aux gars de chez Prime 1 et plus précisément au sculpteur Josh Nizzi.Ce Batman à dû pousser de la fonte, car il a des bras de mammouth !!Nous avons également droit aux dimensions de la statue et bordel, elle est énorme. Avec plus de 51cm de hauteur,Soyons clairs, cette statue donne le ton, un Batman qui casse des gueules et qui est en mode mammouth.Cette version de Batman est disponible sur Sideshow, pour 799€ environ.Il y a d'autres versions, une et une. Je vais surement faire un poste pour chacune d'elles !Et d'autres figurines arriveront aussi.[url=https://www.sideshow.com/collectibles/dc-comics-batman-advanced-suit-prime-1-studio-907762][/pos]