Les éditions Ki-oon, propose de découvrir une série de manga avec une belle offre de découverte.Pour l'achat du tome 1 parmi la sélection, le tome 2 est offert.Parmi les titres, nous retrouvons donc:-Magnus of the Library-Heart Gear-The Killer Inside-Gigant-EchoesC'est disponible dès maintenant en préco.Perso, je vais me faire The Killer Inside et Heart Gear, ça à l'air pas mal.