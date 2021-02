Maintenant que la date de sortie est dévoilée, place au collector de Mass Effect Legendary Edition.Cette édition collector est une exclusivité Bioware Store.A l'intérieur, nous retrouverons :-Le steelbook-Le casque de Shepard (échelle 1:1)-Un art print-Des pin'sLe tout pour 149.99$ et sans le jeu. Avec les frais de port, nous arrivons au prix de 220$.

posted the 02/02/2021 at 04:44 PM by leblogdeshacka