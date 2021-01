En plus de la date de sortie prévue pour le 7 Mai 2021, Resident Evil Village à dévoilé un peu de gameplay, un mode multijoueur qui m'a l'air plutôt prometteur, mais aussi le collector avec entre autre une statue de Chris. Place maintenant à la boxart du jeu sur PS5 dans sa version Deluxe Edition.Sinon gros HS, je viens de me prendre un truc plutôt sympa. Je ferai un unboxing dès que je reçois la bête

posted the 01/22/2021 at 12:43 AM by leblogdeshacka