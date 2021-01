Urban Comics est fier de nous présenter une nouvelle collection sur Batman. Je sais que beaucoup, trouve qu'il y a beaucoup trop de Batman en ce moment chez Urban Comics, peut être que Superman aura droit à sa collection Mythology l'année prochaine.Cette collection est composée de six comics, Batman Mythology Batcave, Gotham City, Bruce Wayne, la Batmobile (trop hâte), les alliés et enfin les morts de Batman. Chaque comics regroupe une série de récits complets autour du mythe du Dark Knight.Le premier, Batman Mythology Batcave, nous propose de découvrir les secrets de la Batcave à travers plus époques, des années 30 à aujourd'hui. J'ai appris plein de choses, sur les différents objets que Batman collectionne dans la Batcave, ainsi que les emplacements de chaque Bat-Véhicules.En bonus, nous avons la 1ère partie de Le Badge, un crossover avec Watchmen.