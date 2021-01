En 1901, le quotidien de la petite ville anglaise de Maybury est bouleversé par un événement incroyable : un énorme cylindre métallique s’est écrasé à proximité… Or, quelques jours plus tôt, une lueur inhabituelle avait été observée sur Mars. Pas de doute, l’objet vient de la planète rouge !



La population se précipite pour l’examiner et attend avec impatience l’ouverture de ce qui semble être un vaisseau spatial. Une créature tentaculaire apparaît au sommet… et s’attaque à la foule en détruisant tout sur son passage ! Le jour suivant, d’autres Martiens atterrissent et se lancent à l’assaut de la campagne du haut d’immenses robots tripodes. Les armes humaines ne font pas le poids face à l’envahisseur… Il ne reste qu’un moyen de survivre : la fuite !

Le manga 1 Guerre des mondes des éditions Ki-oon se dévoile avec quelques planches du premier chapitre.Le Tome 1 sera disponible pour 4 Février 2021 pour 13.90€Bon, inutile de vous dire que j'ai super hâte de mettre la main sur le premier tome.