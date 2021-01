Razer profite du CES 21 pour dévoiler un produit original. Alors certes, il y a peu de chance que le masque soit commercialisé un jour, mais prouve que beaucoup de sociétés essaient de proposer des solutions.Le masque le plus intelligent du monde !!Les points clés de ce masque :-Respirateur Chirurgical N95-Ventilation Active-Fonction d'auto-sterilisation-Conception claire et transparente-Mode faible luminosité-Technologie Voicecamp-Conception durable pour une utilisation quotidienne-Filtres remplaçable-Ventilateur rechargeable-Étui de chargement sans fil avec stérilisation UV-Flux d'air optimisé-Joint étanche à l'air

posted the 01/12/2021 at 11:46 PM by leblogdeshacka