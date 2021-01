La construction de cette console Nintendo Entertainment System™ (71374) en briques LEGO® et du téléviseur interactif dans le style des années 80 sur lequel défile le jeu classique Super Mario Bros.™ va déclencher une vague de souvenirs nostalgiques. Le téléviseur comprend un écran que le joueur fait défiler en actionnant une poignée. Il peut aussi scanner la brique d’action en plaçant LEGO® Mario™ dans l’encoche pour le faire réagir aux ennemis, aux obstacles et aux bonus qui apparaissent à l’écran. Les détails authentiques de la console NES sont recréés dans le style LEGO® et incluent un contrôleur et une fente pour insérer la cartouche à construire ainsi qu’une fonction de verrouillage réaliste qui raviront les fans de Super Mario Bros.™. Les détails authentiques de la console NES sont recréés dans le style LEGO® et incluent un contrôleur et une fente pour insérer la cartouche à construire ainsi qu’une fonction de verrouillage réaliste qui raviront les fans de Super Mario Bros.™. Le téléviseur à construire mesure plus de 22,5 cm de haut, 23,5 cm de large et 16 cm de profondeur. Placé près de la console NES, il forme un superbe ensemble à exposer à la maison ou au bureau. C’est également le cadeau LEGO® idéal pour les passionnés de jeu vidéo. Pas besoin de piles – ce set se combine avec le personnage LEGO® Mario™ du Pack de démarrage LEGO® Super Mario™ Les Aventures de Mario (71360) pour activer les fonctionnalités interactives du téléviseur.

Après avoir été une exclusivité au store Lego, la NES est disponible sur la Fnac.Avec les 10€ en CC pour 100€ ça le fait FNAC 229.99€