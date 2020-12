Après Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss, Sir Frank Williams, Sir Patrick Head, Sir Jack Brabham, Lewis Hamilton sera anobli par la reine Elizabeth II l’année prochaine.A seulement 35 ans, Lewis Hamilton marque une fois de plus le monde, après ses 7 titres de champion du monde et d’innombrables records le britannique s’apprête à recevoir l’un des titres les plus prestigieux du monde. Bien plus prestigieux qu’un titre de champion du monde, celui de chevalier de la reine.