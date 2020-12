En plus de ma version boîte de Limited Run, Panzer Dragoon Remake aura droit à une version collector par Forever Limited.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un set de 3 lithographie-Un bloc de crystal avec un dragon gravé au laser-Un certificat d'authenticitéPerso, je m'attendais à avoir une figurine de fou dans une édition collector et pas un bloc en verre. Pas fan de ce genre de produits, mais je crois qu'au Japon ils sont fans.Bref, pour 120€ j'attendais beaucoup mieux.

posted the 12/22/2020 at 08:52 AM by leblogdeshacka