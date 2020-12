L'histoire de Back 4 Bloodse déroule après la propagation d'une épidémie transmise par un ver parasite et ayant contaminé voire tué la plupart des êtres humains. Endurci par ces événements dramatiques et résolu à se battre pour la survie de l'humanité, un groupe de vétérans de l'apocalypse nommé les Nettoyeurs se mobilise contre les Infestés, d'immondes créatures infectées, pour reprendre le contrôle de ce qu'il reste de la civilisation. Back 4 Blood propose un gameplay passionnant, dynamique à chaque instant mais également une action dans le jeu personnalisable pour inciter les joueurs à revenir pour encore plus de fun.

Le jeu Back 4 Blood s'offre une édition spéciale avec un steelbook .Le jeu est en préco sur la Fnac pour 69.99€, l'alpha fermée du jeu sortira le 22 Décembre 2020 et le jeu le 22 Juin 2021.Fnac