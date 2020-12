En attendant Digital Foundry, les gars de VG ont analysés les performances d'Immortals Fenyx Rising et les résultats sont clairs :





Performance mode :



PS5 lowest res ~ 1280p

Xbox SX lowest res ~ 1080p



Quality mode :



PS5 res : Native 4k

Xbox SX res : dynamic 4k dips to 1872p



2160p (native 4k) seem uncommon on Xbox SX



Il est très étonnant de constater que malgré des specs supérieurs, la XSX est en train de revivre les mêmes problèmes que sa grande sœur la Xbox One.



Sony peut encore félicité Mark Cerny qui a été extrêmement malin dans ses choix.