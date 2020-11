Écrit par Régis Monterrin et découpé en deux parties, Générations jeux vidéo est un ouvrage adapté aux néophytes comme aux spécialistes de la manette, des écrans tactiles ou de la combinaison clavier/souris. Au travers de cet ouvrage, GM Éditions a voulu démontrer toute la richesse – historique comme créative – de cet art moderne. Aux pionniers et aux évènements ayant façonné notre monde viennent s’ajouter les récits d’hommes et de femmes qui ont fait du jeu vidéo une plate-forme incontournable des années à venir. Et parce que la nostalgie n’est jamais loin, l’ouvrage retrace, dans une seconde partie, plusieurs décennies de jeux et de machines. Des consoles ayant d'ailleurs marqué joueuses et joueurs d’hier — et d’aujourd’hui ! Let’s play !

Il y a quelques semaines est sorti le livre "Génération jeux vidéo" publié par GM éditions.Le livre retrace toute l'histoire du jeu vidéo depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, ou presque. Avec des anecdotes sur le milieu du gaming, ce livre se présente comme un incontournable, plus que ça même un must have !!Je dois vous avouer qu'au début, je me suis dit, encore un livre sur les jeux vidéo, on connaît déjà l'histoire, il y a rien de nouveau et bien preuve en est qu'il y a encore des pans de l'histoire qui m'était inconnu (en même temps, je ne connais pas plus que n'importe quel joueur l'histoire du jeu vidéo, je connais les grandes lignes).Le livre est agrémenté de plusieurs photos d'archives qui nous immerge encore plus dans cette histoire encore obscur pour certains individus.A l'intérieur, nous retrouvons beaucoup de pub pour les jeux, j'aime ça dans un livre. Mais aussi une sélection des plus grands jeux vidéos par consoles. De quoi voir si notre ludothèque est parfaite ou non. Sachant que le livre ne prends pas trop de risques avec des titres comme Good of War, Halo, Final Fantasy, Kingdom Heart, GTA, ça reste du classiquais efficace.Vous l'aurez compris, le livre regorge d'anecdotes et d'histoire sur notre média favoris. Avec le tout premier jeu vidéo, Tennis for Two de William Higinbotham, jusqu'à aujourd'hui.Si vous aimez les consoles de Sega, NeoGeo, les Nintendo, mais aussi les XBOX et PlayStation, vous savez se qu'il vous reste à faire.Le livre est disponible depuis un petit moment, mais je pense qu'il fera le cadeau parfait pour les fans de jeux vidéo qui veulent en découvrir plus.Un pur plaisir de 288 pages pour 29.99€