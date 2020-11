Notre catalogue va accueillir son premier héros Nintendo ! Et pas n’importe lequel, c’est le plus mignon d’entre eux qui nous rejoint, grâce à un bel artbook qui lui est entièrement dédié : Kirby Art & Style Collection - 25 ans d'illustrations.



Ce personnage aussi petit que redoutable est le roi des jeux de plates-formes depuis 1992 ! En 28 ans, Kirby a vécu des aventures colorées et enjouées en suivant l’air du temps, de la Game Boy avec Kirby’s Dream Land jusqu’à Kirby Fighters 2 disponible sur la Switch depuis peu.



Kirby Art & Style Collection - 25 ans d'illustrations vous permettra d’admirer cet estomac sur pattes rose bonbon sous toutes les coutures : des premiers jeux aux goodies de l’adorable Kirby Café – le compteur dekawaii est prêt à exploser !

Mana Book va sortir très prochainement, le 3 Décembre, un livre avec en vedette l'avocat qui a fait gagner à Nintendo son procès. J'ai nommé Kirby ,la petite boule rose.