Bon je viens de voir ça, je n'ai pas plus d'infos pour le moment.Édition CDL' édition CD sera livrée sur 6 CD, logés dans une boîte spéciale avec un livret complet de notes de couverture (en anglais et en japonais) par Yu Suzuki et d'autres membres de la communauté Shenmue, ainsi que des illustrations d'archives. Disponible en pré-commande chez Limited Run Games à partir du 20 novembre pour 49,99 $ et en distribution générale par la suite.Édition numériqueL' édition numérique sera disponible via le Brave Wave Productions Bandcamp pour 30 $, ou via tous les principaux services de streaming et vitrines numériques (les prix peuvent varier). Les précommandes de Bandcamp commencent le 6 novembre et se débloquent le 19 novembre.Sélection de musique de la bande originale de Shenmue IIIDisponible sur 2 vinyles dorés de 150 g 12 pouces et vinyle argenté, cette édition abrégée comprend 33 des morceaux les plus emblématiques de Shenmue III . Il est livré dans une pochette et comprend un livret avec des notes de couverture (en anglais et en japonais) par Yu Suzuki et d'autres membres de la communauté Shenmue, ainsi que des illustrations d'archives. Il comprend également un code de téléchargement numérique pour les 33 pistes. Disponible en pré-commande chez Limited Run Games à partir du 20 novembre pour 39,99 $, 40 € chez BigWax et par la suite en distribution générale.Shenmue III The Definitive Soundtrack Vol. 1: Bailu Village (GS-020-V1)20e édition de la gamme Generation Series, cet ensemble abrégé de 5 LP comprend 82 titres qui jouent dans la première moitié de Shenmue III , qui se déroule à Bailu Village. Livré dans une boîte avec couvercle supérieur (similaire aux versions récentes de la série Generation de Brave Wave) avec des notes de couverture, des illustrations d'archives et un code de téléchargement numérique pour les 196 titres. Disponible en pré-commande à partir du 20 novembre chez Limited Run Games pour 124,99 $ et pour 125 € sur BigWax.Shenmue III The Definitive Soundtrack Vol. 2: Niaowu (GS-020-V2)20e édition marquante de la gamme Generation Series, cet ensemble abrégé de 6 LP comprend 113 titres qui jouent dans la seconde moitié de Shenmue III , qui se déroule à Niaowu. Livré dans une boîte avec couvercle supérieur (similaire aux versions récentes de la série Generation de Brave Wave) avec des notes de couverture, des illustrations d'archives et un code de téléchargement numérique pour les 196 titres. Disponible en pré-commande à partir du 20 novembre chez Limited Run Games pour 149,99 $ et 150 € sur BigWax.Shenmue III The Definitive Soundtrack Complete Collection (GS-020-CC)Cet ensemble de vinyles sans précédent de 11 150 g 12 ”comprend les 195 titres dans toute leur splendeur, combinant les vinyles des deux Vol. 1 et Vol. 2 en un seul ensemble complet. Les 11 vinyles sont logés dans un magnifique coffret rabattable robuste avec des notes de doublure, des illustrations d'archives et un code de téléchargement numérique pour toutes les pistes. Les prix seront annoncés à l'approche du lancement des précommandes en novembre. Cet ensemble sera offert exclusivement par Limited Run Games en Amérique du Nord et BigWax en Europe et ailleurs pour une durée limitée seulement. Disponible en pré-commande à partir du 20 novembre chez Limited Run Games pour 299,99 $ et pour 300 € sur BigWax.Shenmue III The Definitive Soundtrack Complete Collection - Signé par Yu Suzuki (GS-020-CC-LE)C'est l'objet de collection ultime pour les fans de Shenmue! Il comprend tout ce qui précède de Shenmue III The Definitive Soundtrack Complete Collection , ainsi qu'une affiche A4 exclusive signée par le créateur de Shenmue Yu Suzuki. Limité à 500 unités uniquement via Limited Run Games et BigWax. Disponible en pré-commande à partir du 20 novembre chez Limited Run Games pour 349,99 $ et pour 350 € sur BigWax.