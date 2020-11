CD PROJEKT RED invite les joueurs et les passionnés de musique à découvrir le tout nouveau clip vidéo du duo de rap Run The Jewels, inspiré de Cyberpunk 2077.



La vidéo présente El-P et Killer Mike, connu sous le nom de Run The Jewels (RTJ), interprétant leur morceau No Save Point - qui a été créé spécifiquement pour Cyberpunk 2077 et peut être entendu dans le jeu lui-même, ainsi que sur la bande originale du jeu. Remplie d'éléments, d'images et d'effets du monde sombre futur de Cyberpunk 2077, la vidéo atmosphérique est disponible dès maintenant sur YouTube.

Le jeu est disponible en préco avec 10€ en CC