Véritable remake du célèbre FPS en cel-shading sorti en 2003, le titre invite les joueurs à incarner XIII, un homme amnésique à la recherche de son passé et décidé à lever le voile sur l'une des plus grandes conspirations de toute l'histoire des Etats-Unis. Au programme : une aventure mystérieuse pleine de rebondissements mélangeant action et infiltration. De Brighton Beach aux bases militaires en passant par le Grand Canyon, le périple de XIII s’annonce dépaysant et haletant dans une aventure solo palpitante comprenant 34 niveaux originaux avec un level design des plus fidèles.



Doté d’un moteur graphique moderne, ce remake est sublimé par une toute nouvelle direction artistique respectant l’idée de l’œuvre originale et son design iconique. Les joueurs aguerris retrouveront leurs marques, où l’arsenal de XIII est de retour au complet, tout en découvrant des améliorations de gameplay.



Affrontez vos amis dans le mode multijoueur local jusqu'à 4 joueurs, digne de vos meilleurs souvenirs de jeu entre amis. Plongez dans l'ambiance unique de XIII en découvrant le trailer de lancement et les premières images du mode multijoueur local.

Les vieux de la vieille, se souviendront sûrement de XIII sortie il y a un paquet d'années sur Game Cube, PS2 et XBOX.Anciennement édité par Ubisoft, le jeu voit son Remake édité aujourd'hui par Microids.