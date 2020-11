Vêtu de la livrée instantanément reconnaissable de l’équipe WipEout FEISAR, le véhicule – qui commence à 190 950 £ – est l’un des 30 Mono R à être fabriqués; le processus de peinture a pris plus de 10 jours pour se perfectionner et comporte plus de 400 graphiques individuels.



BAC déclare que ce modèle spécial a été demandé par le premier propriétaire de Mono R en janvier 2020 et que son équipe «a savouré le défi» de rendre hommage à une série créée dans sa ville natale de Liverpool il y a un quart de siècle. En fait, la discussion entre Burcombe et l’artiste 3D Psygnosis Jim Bowers a eu lieu dans un pub du Merseyside près du siège actuel du BAC.

Vous connaissez certainement la marque automobile BAC ( Briggs Automotive Company) situé à Liverpool. Eh bien, une petite annonce aurait pu faire plaisir au fans avec un retour de la série sur les prochaines générations, eh bien non. Il faudra se contenter du livrée spéciale, créé par le co-créateur de WipEout et Game Designer Nick Burcombe et avec le graphiste WipEout Eddie Wainwright.La supercar Mono R, un véhicule qui peut faire 0-60 mph en 2,5 secondes et est capable d’atteindre des vitesses de 170 mph.