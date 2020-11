Si toi aussi, tu te dis que c'est le jeu avec le plus de partenariat ( quoique Ryu Ga Gotoku en a eu une blinde) alors que le jeu n'est même pas encore sortie. Car il est reporté chaque mois.Nous ne sommes pas à l'abri d'un prochain report avec comme excuse une version Switch qui demande plus de taf.Bref, voici le OnePlus 8T qui sera disponible en exclusivité en Chine le 10 Novembre.Dans la boîte, nous retrouverons le Smartphone mais également des goodies pin's, coques et autres bonnes choses.