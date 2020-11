Eh oui, le jeu à beau être repoussé pour la énième fois, le marchandising lui continue et aujourd'hui, nous découvrons un partenariat plutôt surprenant.En effet, CD Projekt Red s'est associé avec Adidas pour proposer des baskets représentant les différents quartiers du jeu.

posted the 11/05/2020 at 12:57 PM by leblogdeshacka