Les sculpteurs de supacraft ont une fois de plus fait un effort supplémentaire pour créer une image authentique du modèle réel avec des détails impressionnants. La statue présente une incroyable ressemblance avec Terence Hill: des vêtements et de la base de diorama élaborée aux accessoires tels que sa ceinture de cartouche, son pistolet et l'étoile du shérif - chaque partie de cette statue a l'air de sortir directement du grand écran.



Avec la création de cette statue, Bud Spencer et Terence Hill peuvent enfin être réunis dans les maisons des fans et des collectionneurs pour montrer poliment, mais fermement, à d'autres objets de collection qui est le patron.



- Statue en résine à l'échelle 1/6

- Base de diorama de style occidental

- Edition limitée à 500 pièces

- Certificat d'authenticité, signé par Terence Hill

- médaille d'authenticité supacraft

- Emballage en carton couleur avec intérieur en mousse



Spécifications du produit:



Hauteur: 36 cm (hauteur de la figurine sans socle: 30,5 cm)

Longueur: 21 cm

Largeur: 19,2 cm



Poids: 3500 g

Terence Hill débarque avec une belle statue de chez SupraCraft.