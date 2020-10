Dans un futur proche, la ville de Los Angeles se retrouve à la merci d'un virus qui n'a cessé de muter et s'est répandu dans toute la ville. Cela à poussé le gouvernement à décréter un nouveau confinement consistant à séparer la ville en deux camps, les nantis et les démunis. C'est dans ce contexte que Nico, un livreur miraculeusement épargné par la pandémie, parcourt chaque jour la ville pour apporter de la nourriture ainsi qu'un peu plus d'espoir aux plus démunis. Mais Sara, sa petite-amie, est restée confinée chez elle, ce qui les empêche d'avoir le moindre contact physique. Mais afin d'être en compagnie de son amour, Nico ira jusqu'à braver tous les dangers et les interdits, allant de la loi martiale aux justiciers les plus meurtriers qui soient ainsi que par une famille très puissante, dirigée par une redoutable matriarche, prête à tout pour protéger les siens ainsi que sa propre vie.

Eh oui, Michael Bay nous annonce une durée de pandémie jusqu'en 2023 dans son dernier film (il est producteur). Donc après la Covid-19 voici la Covid-23, le virus a muté et un nouveau confinement se prépare.Mais ça parle de quoi ?Côté casting, nous retrouverons K. J. Apa, Sofia Carson, Demi Moore, Craig Robinson et Paul Walter Hauser. Et oui, il y a aussi Alexandra Daddario!