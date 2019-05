Death Stranding : nouvelle présentation de 8 minutes + date de sortie confirmée ! [UP2]

Après un teasing de près de 24h (et même un mois si on prend en compte Twitter), Hideo Kojima et son équipe se sont ENFIN décidés à lâcher la nouvelle présentation de, avec suffisamment de gameplay pour avoir un aperçu plus clair des possibilités à exploiter dans cet immense mais toujours très mystérieux monde ouvert.Sortie prévue le 8 novembre, exclusivement sur PlayStation 4.- Ajout d'un visuel de l'édition collector à 199$ ainsi que les bonus de précommande (ces derniers peuvent être obtenus pour toute les versions, dont celle en dématérialisé).- Ajout des visuels pour l'ensemble des protagonistes.