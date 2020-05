EXCLU SITE OMAKE BOOKS !



La version collector de l'artbook officiel de THE LAST OF US 2 est une exclusivité sur le site Omaké Books !



Suivez Ellie dans sa longue et implacable quête de vengeance à travers des États-Unis post-pandémie, dans ce bel ouvrage grand format et en couleur, réunissant une collection exhaustive d'artworks originaux commentés par les créateurs même du jeu !



The Last of Us est l’un des plus grands chefs-d’oeuvre jamais réalisés dans l’histoire du jeu vidéo ! Il a été élu "Jeu Vidéo de la décennie 2010" par des dizaines de sites spécialisés dans les jeux vidéo, et des centaines d'autres sites critiques. Avec une note globale de 95/100 sur Metacritic, l'une des notes les plus élevées de l'histoire du jeu vidéo, The Last of Us s'est vendu à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde !



The Last of Us Part II, sa suite attendue avec impatience par les joueurs du monde entier, sort enfin le 19 juin 2020, en exclusivité sur PlayStation 4 ! Visionnez la bande annonce (18+) du jeu en cliquant ici : https://youtu.be/BXlsvozu3d0



Dans ces 200 pages grand format entièrement en français, découvrez des centaines de croquis, des travaux préparatoires, des dizaines d’illustrations officielles ou inédites qui ont permis au studio Naughty Dog de créer cette suite tant attendue. Cet artbook officiel offre une plongée fascinante dans les coulisses de la création de The Last of Us Part II. Il s’agit d’une source incontournable pour découvrir les inspirations et idées diverses de l’équipe de développement.



Les explications données par Neil Druckmann, le réalisateur du jeu, ainsi que celles d'Erick Pangilinan et John Sweeney, les directeurs artistiques du jeu, font également de cet artbook officiel un véritable making-of visuellement attrayant !



- L’unique artbook officiel de The Last of Us Part II !



- 200 pages d’illustrations, de croquis et images inédites (y compris les scènes coupées du jeu) !



- Un véritable making-of visuel !



- Co-écrit par Neil Druckmann, l’un des réalisateurs de jeux vidéo les plus en vue de ces 10 dernières années (Uncharted) !



- Par le studio Naughty Dog, les créateurs d’Uncharted, Crash Bandicoot, etc.



LES EXCLUSIVITÉS DE CETTE ÉDITION COLLECTOR :



- Tirage limité à 500 exemplaires



- Une couverture cartonnée inédite



- Un fourreau de rangement luxueux cartonné



- Une lithographie exclusive dans son présentoir cartonné



TITRE : L'Artbook Officiel de THE LAST OF US PART II - Édition Collector Limitée

Auteurs : Neil Druckmann, Erick Pangilinan et John Sweeney

Éditeur : Omaké Books

Contenu : 200 pages quadri

Taille : 232 x 308 mm

Couverture : cartonnée

Date de parution officielle : 25 juin 2020

ISBN 13 : 978-2-37989-041-3

EAN : 9782379890413



Prix vente : 54,99 € (fdp monde à 0,01€)



" Cinq ans après avoir versé toutes nos larmes, notre sueur et notre sang dans ce jeu, nous avons créé une expérience dont nous sommes incroyablement fiers. Nous espérons que ce livre vous offre un aperçu de cette aventure. " Neil Druckmann, réalisateur de The Last of Us Part II



" Cet ouvrage est une célébration de notre talentueuse équipe d’artistes et de leur travail magnifique. Il représente l’aboutissement de nombreuses années passées à explorer, à prendre des risques et à repousser les limites de leur imagination. Après avoir lu ce livre et parcouru ses images, vous disposerez d’une perspective interne sur la création de ce jeu. Les concept arts sont quasi invisibles en jouant, mais ils représentent les fondations qui ont permis à notre équipe de s’élever toujours plus haut en termes d’art et de design – et méritent de ce fait le temps que vous consacrerez à les découvrir. " Erick Pangilinan et John Sweeney, directeurs artistiques de The Last of Us Part II

L'artbook collector de The Last of US part II est maintenant disponible en préco et en exclusivité sur la boutique en ligne Omaké Books.