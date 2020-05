Grosse rumeur aujourd'hui, avec le lancement de la Snyder Cut qui pourrait se dévoiler au lancement du service de HBOMAX avec une bande annonce.En effet, d'après heroichollywood et Umberto Gonzalez, la Snyder Cut de Justice League aurait été montrée aux executifs de Warner et DC au début de cette année !Le 6 Février plus exactement !Une information de plus qui laisse penser que ce n'est qu'une question de temps.