Voici une Information autour des jeux Pokemon Sword & Shield :Le 5 juin, Pokemon Direct a incité de nombreux fans de Pokemon à se procurer un exemplaire de Pokemon Sword and Shield. Sur Amazon.com, le pack double de Pokemon Sword & Shield est devenu le produit n ° 1 dans la catégorie jeux vidéo, suivi de Pokemon Sword numéro 2 et de Pokemon Shield numéro 6. La même chose se produit partout dans le monde, avec Pokemon Sword n°1 et Pokemon Shield n°2 sur Amazon UK, et Pokemon Sword & Shield n°1 et n°3 respectivement sur Amazon Espagne.Si cette tendance se maintient, Pokemon Sword and Shield pourrait très bien devenir l’un des jeux les plus vendus de 2019 lors du lancement, de la même manière que Super Smash Bros. Ultimate l’an dernier. Pour rappel, les jeux sortiront le 15 novembre...Source : https://nintendosoup.com/pokemon-sword-and-shield-soars-on-the-amazon-bestseller-charts-worldwide