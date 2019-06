Voici des Rumeurs autour des jeux Pokemon Sword & Shield :Selon l'insider VR Plant Leaker, à qui l'on doit la date de sortie pour le jeu Cadence of Hyrule en juin, l'ajout de la Plante Pyro-Piranha dans le jeu Mario Tennis Aces et du mode VR dans Super Smash Bros. Ultimate, voici des détails pour les prochains Opus Pokemon :- Les Pokémon Sauvages sont comme dans Pokemon Let's Go (on ne sait pas s'il s'agit de la capture)- "Open World" lors de l'exploration des divers Routes- Combat s en local et en ligne- La date de sortie est le 15 novembreA noter que l'on devrait avoir cet aprés-midi la rvélation d'évolution pour Evoli, d'aprés des tweet de Pokemon Company et du fait que les jeux Pokemon en ont uniquement lors de Génération paire, et les Opus Switch appartiendront à la Génération 8. On aura peut-être une réponse officiel...Source : https://www.resetera.com/threads/pokemon-sword-and-shield-potential-leaks-beware-spoilers.121008