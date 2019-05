Voici des Informations concernant le jeu Death Standing :Hier, l’édition Collector au prix de 199,99 $, ainsi que la reproduction de l’emblématique «BB Pod» porté par le protagoniste Sam Porter, a été dévoilée. Aujourd'hui, le directeur, Hideo Kojima a lui-même exposé le produit, notamment en comparant avec la célèbre statue de Ludens afin de donner une idée de la taille (il s'agit en fait d'une échelle de 1: 1 avec la vie réelle).Nous apprenons également que le module a été créé sous la supervision de Kojima Productions et qu’il comprend même une lampe pouvant être allumée.Enfin, concernant une version PC, Antonio Fucito précise que la traduction de ses propos est erroné. Selon lui, d'après les informations dont il dispose (déclarations de 2015, absence de «Only on PlayStation», etc.), le jeu devrait être disponible sur PC à une date ultérieure. Simple spéculation de sa part. Pour rappel, le jeu sortira le 8 novembre prochain...Source : https://twinfinite.net/2019/05/death-stranding-bb-pod