Voici une Information autour du jeu Final Fantasy VII Remake :Square-Enix a publié un nouveau trailer du concert de Final Fantasy VII, intitulé «A Symphonic Reunion», qui se déroulera dans moins de deux semaines. Le concert aura en effet lieu au Dolby Theatre à Los Angeles le 9 juin. Il promet de la musique du jeu avec une "expérience de concert inédite et inédite" grâce à un "programme exclusif" et plus de 100 musiciens sur scène. Outre la valeur intrinsèque de l'expérience musicale, qui est bien sûr passionnante en soi, il y a potentiellement plus à attendre.En effet, Square-Enix a l'habitude de montrer de nouvelles bandes-annonces et de fournir de nouvelles informations sur les principaux jeux lors de concerts organisés à Los Angeles juste avant l'E3, comme il l'a fait par exemple avec le jeu Kingdom Hearts III. Considérant que la propre présentation de Square-Enix à l'E3 est programmée pour le lendemain et qu'on nous a promis de nouvelles informations en juin, il n’est pas du tout improbable que l’éditeur publie une sorte de teaser sur le jeu Final Fantasy VII Remake avant l'événement...Source : https://twinfinite.net/2019/05/final-fantasy-vii-concert-trailer