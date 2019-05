Voici une Information concernant le jeu Ni-Oh 2 :Koei Tecmo organisera un alpha test fermé pour Ni-Oh 2 du 24 mai au 2 juin pour un nombre limité d’utilisateurs, a annoncé la société.En effet, certains joueurs Ps4 seront invités à prendre part à l'alpha fermé de Ni-Oh 2 afin de recueillir des avis sur le développement, a déclaré le développeur Team Ninja dans un tweet. Pour que l'équipe puisse gérer tout ça, il n'est pas prévu d'étendre l'alpha pour le moment, mais il faudra garder un œil sur leurs canaux pour plus d'informations à l'avenir…Source : https://gematsu.com/2019/05/nioh-2-closed-alpha-test-set-for-may-24-to-june-2-gameplay-trailer

posted the 05/22/2019 at 04:14 PM by link49