Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry sur Nintendo Switch :Capcom a fourni une légère mise à jour sur le jeu Devil May Cry sur Nintend Switch après son annonce la semaine dernière. Premièrement, la société a confirmé que la version pour console de Nintendo faisait partie de la collection remaster HD de Devil May Cry de 2018. Au-delà de cela, Capcom garde le silence sur les prix et la possibilité de futurs portages. En effet, Capcom a déclaré :"Capcom s'attache à apporter pour la première fois l'expérience originale de Devil May Cry sur une console Nintendo. Aucun autre titre n'a été annoncé."Pour rappel, le jeu sortira cet été...Source : https://nintendoeverything.com/devil-may-cry-for-switch-is-from-the-2018-hd-remaster-capcom-quiet-on-price-and-additional-port