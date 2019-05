Voici une Rumeur concernant le jeu The Last of US : Part II:La prochaine grosse exclusivité de Sony, The Last of US : Part II, est attendue par les fans, qui espèrent surtout avoir une date de sortie. Un leak sur ResetEra d’Aokiji a révélé que Sony prévoyait de faire une annonce à propos de ce jeu avant l'E3 2019. Cette fuite est due au fait que Sony a annoncé qu'il n'apparaîtrait pas à l'E3 2019, et donc de nombreux joueurs se sont demandés s'il y aurait encore des jeux exclusifs sur Ps4 prévu pour cette année…Source : https://www.playerone.vg/2019/05/03/filtracion-the-last-of-us-2