Voici une Information autour du jeu Street Fighter V :Onitsuka Tiger va vendre le 27 juillet des skets basées sur le modèle Mexico 66 SD d'Asics, etimaginées pour Chun-Li. Elles seront ainsi limitées à 5 000 exemplaires et vendues à 18 000 yens, soit environ 144 euros.En plus, vous obtiendrez un code vous permettant de télécharger un skin dans le jeu…Source : https://www.siliconera.com/2019/05/02/onitsuka-tiger-x-street-fighter-v-collab-sneakers-limited-to-5000-pairs-include-exclusive-costumes

posted the 05/03/2019 at 07:01 PM by link49