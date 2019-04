Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Super Smash Bros Ultimate est maintenant le jeu de combat le plus vendu de tous les temps. Nintendo a publié ses meilleures ventes au 31 mars 2019. Sur cette liste, Nintendo a annoncé les dix jeux les plus vendus sur Nintendo Switch et révélé que Super Smash Bros Ultimate s'était vendu à 13,81 millions d'exemplaires dans le monde.Super Smash Bros. Ultimate a donc détrôné son propre prédécesseur comme étant le jeu de combat le plus vendu. Auparavant, Super Smash Bros Brawl occupait la première place, sans compter toutes les versions de Street Fighter II ou Super Smash Bros. for Wii U et 3DS en cumulé, avec ses 13,30 millions d'unités vendus.C'est un exploit incroyable puisque le jeu n'est sorti que depuis quatre mois. La franchise Super Smash Bros est populaire en raison de sa mécanique unique et de son accessibilité pour les joueurs par rapport aux jeux de combat plus traditionnels. Il n’est pas surprenant que Super Smash Bros. Ultimate ait pris la première place, mais la rapidité avec laquelle il a atteint cet objectif a certainement été impressionnant.Il est enfin probable que les ventes du jeu augmenteront en raison de la sortie récente de Joker de Persona 5 puis des autres DLC. Après la sortie de tous les contenus téléchargeables, il sera intéressant de voir jusqu'où iront les ventes du jeu...Source : https://www.dualshockers.com/super-smash-bros-ultimate-is-now-the-best-selling-fighting-game-of-all-time