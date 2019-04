J'ai pris l'Edition Collector du jeu Days Gone :La figurine est pas trop moche je trouve :J'avais peur que le jeu soit en deçà sur la première Ps4, mais je suis rassuré :Dommage cependant que les temps de chargement soient assez longs, tout comme l'installation, qui m'a pris plus de 5 heures...Source : member15179.html

posted the 04/25/2019 at 09:05 PM by link49