Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo ne prévoit pas d’annoncer de nouvelles console à l’E3 2019, qui se déroulera du 11 au 13 juin au Los Angeles Convention Center, a annoncé aujourd’hui le président et chef de la direction de Nintendo, Shuntaro Furukawa. Il a ajouté qu'il n'avait rien à annoncer sur un nouveau matériel potentiel, mais que Nintendo développait toujours du matériel en interne. Divers rapports ont récemment fait surface sur les projets de Nintendo concernant les futurs modèles Switch, la Mini et la Pro. Quelle que soit la vérité de ces rapports, il semble que nous n'en entendrons pas parler à l'E3 2019...Source : https://gematsu.com/2019/04/nintendo-no-plans-to-announce-new-hardware-at-e3-2019

posted the 04/25/2019 at 09:17 AM by link49