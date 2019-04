Voici une Information autour du jeu Days Gone :Selon Benji-Sales, il y a une forte déconnexion entre la discussion en ligne sur un titre et l’intérêt actuel du marché. Days Gone risque de frapper très fort. Les précommandes sont selon lui excellentes, surtout pour une nouvelle adresse IP. La dernière fois où ceci s'est produit était pour Ghost Recon Wildlands. Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/days-gone-is-67gb-largest-among-sony-first-party-games.111686/page-5