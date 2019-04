Voici une Information autour du jeu Hellblade Senua's Sacrifice :Metro.co.uk a testé la version Switch du jeu. Selon eux, le jeu est un chef-d’œuvre technique qui compte parmi les meilleurs jeux de combat au sabre de tous les temps, mais les éléments de récit et de casse-tête sont confus. Sur le plan technique, c'est l'un des meilleurs portages sur Nintendo Switch à ce jour. Le scénario est ambitieux et riche. Cependant, les énigmes sont terriblement ennuyeuses et le jeu manque finalement de choses intéressantes à faire durant les combats. Il y a enfin un mauvais rythme et le récit est confus, ce qui lui vaut un 6/10…Source : https://metro.co.uk/2019/04/16/hellblade-senuas-sacrifice-switch-review-unreal-port-9219339/