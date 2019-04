Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Depuis le lancement de la Nintendo Switch il y a deux ans, quelques entreprises se sont associées au portage de jeux sur la console. Virtuos en est un exemple. Virtuos a contribué à amener L.A. Noire, Dark Souls Remastered, Starlink : Battle for Atlas, et plus encore.Dans son entretien avec EDGE le mois dernier, Elijah Freeman, directeur général de Virtuos Shanghai, a déclaré que les jeux du studio se sont "exceptionnellement bien comportés" - non seulement de manière critique, mais aussi sur le plan commercial. Freeman a ajouté que le succès avait créé de nouvelles opportunités et que les choses allaient encore s'améliorer après le lancement de Final Fantasy X et de Final Fantasy X-2 HD Remaster sur Nintendo Switch.En parlant de ces deux jeux de rôle, les mettre sur la console n’était pas une tâche facile. EDGE écrit que « le processus de conversion initial était difficile en soi, mais adapter les jeux sur des cartouches relativement modestes de la Nintendo Switch était aussi une tâche difficile. » Virtuos a tenté de réduire la taille du fichier tout en maintenant ses performances et sa qualité visuelle.Le directeur général de Virtuos Shanghai, Tian Li, a déclaré au magazine: « Nous avons mis une équipe dédiée à travailler sur ce genre de problème. Cela mélange donc les deux approches s: nous avons l’équipe de portage principale qui résout les problèmes principaux et nous avons une petite équipe technique qui s’attaque aux problèmes individuels sur des plates-formes spécifiques. »Freeman a conclu ses commentaires sur la Nintendo Switch en déclarant: « L’industrie est maintenant au courant de notre capacité de développement sur Nintendo Switch, nous aurons donc sans aucun doute plus de possibilités dans les années à venir. » Reste à voir quels autres jeux auront droit à un portage sur la console de Nintendo…Source : https://nintendoeverything.com/virtuos-says-its-switch-games-have-done-exceptionally-well-talks-challenges-porting-final-fantasy-x-x-2-hd-remaster