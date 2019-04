Voici une Information concernant le jeu Shenmue III :Dans le dernier Famitsu, Yu Suzuki a réitéré que le jeu ne sera pas une nouvelle fois et sortira bien à la date prévue. Pour rappel, c’est dans ce magazine qu’on a appris le retour d’un élément des anciens opus :Pour rappel, le jeu sortira le 27 août prochain...Source : https://twitter.com/ShenmueForever/status/1116445926816657425

posted the 04/12/2019 at 01:35 PM by link49