A quelques jours de la sortie du jeu Days Gone, voici le prototype du packaging de la version collector du jeu (en rupture partout!!! )Visuel du steelbook exclusif sur AmazonLe jeu sera disponible le 26 Avril en exclusivité sur PS4

Like

Who likes this ?

posted the 04/12/2019 at 12:12 PM by leblogdeshacka