Voici une Information concernant le jeu Pokemon Sword & Shield :La page officielle sur le concours Steel Move nous révèle l'acronyme officiel des jeux Pokémon Sword & Shield. Officiellement, on les appelle Pokémon SwSh. Pour rappel, les jeux Pokemon Sword & Shield sortiront en fin d'année sans plus de précision...Source : https://www.resetera.com/threads/pok%C3%A9mon-sword-and-shield-announced-coming-late-2019.102259/page-257

posted the 04/12/2019 at 09:25 AM by link49