Voici une Information autour du jeu Tales of Vesperia :Bandai Namco annonce que le jeu God Eater 3 sortira sur Nintendo Switch le 12 juillet prochain aux USA et en Europe :Des costumes à l'effigie du jeu Tales of Vesperia seront offerts en bonus de réservation :A noter que le Japon aura accès au jeu une journée avant, le 11 juillet donc....Source : https://www.resetera.com/threads/god-eater-3-coming-to-switch-on-july-12th-with-vesperia-exclusive-content.110931/#lg=_xfUid-1-1554991732&slide=0