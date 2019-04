Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 2 Remake :Un nouveau lot de DLC Resident Evil 2 vient d’être publié sur le PlayStation Store qui, pour un prix de 4,99 euros, offre aux joueurs un accès immédiat aux différents objets à débloquer du jeu. Il s’agit des costumes, des armes et de diverses autres récompenses généralement réservées à ceux qui parviennent à relever des défis spécifiques (et souvent difficiles). Voici la liste complète :- Armes bonus (y compris couteau de combat, munitions, pistolet, minigun et lance-roquettes à l'infini)- Concept art- Les tenues- Des modèles- Modes additionnels : 'Le 4e survivant' et 'Le Tofu survivant'Ce DLC de Resident Evil 2 divisera certainement les fans étant donné que le DLC permet essentiellement aux joueurs de contourner les différents défis associés...Source : https://www.psu.com/news/resident-evil-2-dlc-unlockables