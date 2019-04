Jeux Video

Voilà.Merci monsieur.Ah nan, c'est pas tout, il dit aussi que :- L'accessibilité ne peut être une contradiction avec la vision d'un créateur car toute expérience se doit d'être pratiqué par un maximum de monde, et c'est d'autant plus une fierté quand t'as passé des années à travailler dessus.- Il ne veut pas entendre forcément le terme "mode facile" mais des options pour aider qui le souhaite.- Un jeu peut autant être difficile tout en proposant des options en annexes.- Il refuse de considérer que les jeux From Software ne sont que de simples jeux à challenge car ils valent plus que ça.- Il doute du fait que Miyazaki pense réellement que des options d'accessibilité entraverait sa vision.Ah, et à aucun moment, il ne critique From Software ou le jeu lui-même (qu'il avoue ne pas encore avoir essayé) mais apporte juste sa pierre et sous-entend que tout cela est peut-être lié à un manque de temps dans le développement (ou le budget).Et ça, c'est un élitiste.