Voici une Information concernant le jeu Super Smah Bros. Ultimate :Best Buy a fait une petite bourde en mettant une publicité pur le DLC Joker de Persona 5. On y voit le premier rendu du personnage dans le jeu Super Smah Bros. Ultimate :En attendant maintenant d'avoir enfin une date de sortie, prévu pour le mois prochain...Source : https://twitter.com/MysticDistance/status/1112258476141670401

Who likes this ?

posted the 03/31/2019 at 08:40 AM by link49