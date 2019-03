Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy VII :On commence par quelques notes :- DreamcastGuy : 10/10- SwitchUp : 9.1/10- Gadgets.ndtv : 7/10Et le test de Gamergen :Le jeu est disponible depuis quelques jours...Source : https://gamergen.com/tests/test-final-fantasy-vii-bon-portage-switch-300731-1

posted the 03/28/2019 at 03:32 PM by link49