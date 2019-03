Voici une Information concernant le jeu Cyberpunk 2077 :Lors d'une récente interview, Philipp Weber et Miles Tost du CD Projekt RED ont parlé de la conception de quêtes Cyberpunk 2077. Le duo de développeurs a expliqué que la conception des quêtes de Cyberpunk 207 a pour but la variété. Cyberpunk 2077 aura plus de types de quêtes que The Witcher 3. Le studio polonais a récemment amené le concepteur de quêtes de The Witcher 3 dans l’équipe de développement de Cyberpunk 2077, ainsi que le Concepteur principal des quêtes, concepteur principal et concepteur principal du gameplay dans The Witcher 2 : Assassins of Kings, et le concepteur du film The Witcher original.Selon CD Projekt RED, le développement de Cyberpunk est loin d'être terminé, ce qui signifie qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la conception de ces missions/quêtes. Le concepteur principal de la quête est Konrad Tomaszkiewicz, qui possède une longue expérience des jeux The Witcher. Enfin, Konrad Tomaszkiewicz travaillera sur et supervisera le développement des quêtes dans Cyberpunk 2077…Source : https://www.neogaf.com/threads/cyberpunk-2077-missions-are-better-and-more-complex-than-the-witcher-3-cd-projekt-red.1474029