Voici des Informations concernant le jeu Cuphead :On commence par des détails sur la version Nintendo Switch :- Poids : 3.3GB- 1080p/60fps en mode docked- 720p/60fps en mode portable- le portage a été fait en interne par le Studio MDHR- les Succès hors ligne pourront être obtenus dans la version Switch- l'obtention des Succès comprendra un son unique et un popupPlace au comparatif Xbox One/Nintendo Switch :Un rendu assez proche donc...Source : https://www.gonintendo.com/stories/331275-cuphead-switch-info-1080p-60fps-docked-720p-60fps-handheld-ac

Who likes this ?

posted the 03/21/2019 at 07:27 AM by link49