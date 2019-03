Voici une Information concernant le jeu Fire Emblem : Three Houses :La jaquette française a été dévoilée. Finalement, celle-ci sera identique quel que soit les marchés. A noter qu’il y aura 6 000 Edition Collector commercialisées en France au lancement, ce qui est assez peu. Pour rappel, le jeu Fire Emblem : Three Houses sortira chez nous le 26 juillet prochain...Source : https://twitter.com/nintendalerts/status/1108311897835737088

posted the 03/20/2019 at 01:56 PM by link49